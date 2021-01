Tisková konference ministra vnitra Jana Hamáčka po jednání Ústředního krizového štábu

Štáb by se mohl zabývat žádostí moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka (ANO), aby začal koordinovat rozdělování zesnulých ke zpopelnění. Krematorium Ostrava totiž nestíhá zpopelňovat všechny zemřelé.

Po posledních jednáních Hamáček zmiňoval, že se štáb zabýval antigenním testováním či očkováním. Ministr zdravotnictví Jan Blatný v úterý představil vakcinační strategii, podle které má mít očkování čtyři fáze. První fáze předpokládá naočkování zdravotníků, kteří se starají o covidové pacienty, seniorů v sociálních zařízeních, pracovníků v sociálních zařízení a seniorů nad 80 let, a to do konce března. Ministr uvedl, že se má jednat asi o 600 tisíc lidí s tím, že asi 400 tisíc z nich tvoří senioři nad 80 let.

K této skupině by se měli přidat také praktičtí lékaři, někteří vojáci a taktéž pracovníci integrovaného záchranného systému. Následně by mohly dojít na řadu další skupiny obyvatel.

Co se týče mladých a zdravých lidí, ti by mohli přijít na řadu v létě. Do konce léta by se pak podle něj mohlo stihnout naočkovat asi pět milionů osob.