Video: Napětí během meetingu stoupenců Trumpa ve Washingtonu roste

Stoupenci amerického prezidenta Donalda Trumpa se ve Washingtonu střetli s policisty a snažili se přijít do kontaktu s protestujícími podporujícími Joea Bidena.

Připomeňme, že ve Spojených státech amerických dnes společně zasednou obě komory Kongresu USA, aby ukončily proces volby prezidenta sečtením hlasů sboru volitelů. Uvádí se, že vítěze listopadových voleb následně vyhlásí viceprezident Mike Pence, který bude schůzi předsedat.

Vzhledem k tomu, že část republikánských poslanců i senátorů plánuje neuznat výhru demokratického kandidáta Joea Bidena, může dojít ke komplikacím. Celé jednání by se tak mohlo rozdělit do jednotlivých komor a hlasovalo by se o hlasech odevzdaných ve sporných státech.

Zmiňme, že dříve noviny The Washington Post zveřejnily záznam rozhovoru mezi Trumpem a státním tajemníkem ve státě Georgia, Bradem Raffenspergerem. Americký lídr podle deníku požádal státního tajemníka, aby přepočítal hlasy ve volbách v jeho prospěch. Uvedl, že chce „najít“ 11 780 hlasů.