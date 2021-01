V nouzi poznáš přítele. Pes zachránil svého slepého kamaráda, který se topil v bazénu. Video

Psi jsou nejen roztomilá a přátelská zvířata, ale také jsou těmi, kteří vás nikdy nenechají ve štychu. Říká se jim nejlepší přátelé člověka, ale nejsou to jenom lidé, kdo může spoléhat na jejich pomoc v těžkou chvíli. Na videu, které se před nedávnem objevilo na internetu, je vidět, jak jedna fenka pomáhá druhé dostat se z bazénu.

Čtrnáctiletá fenka Luna, která je kvůli svému vysokému věku již slepá, se ztratila na zahradě a spadla do bazénu v době, kdy nikdo z jejích majitelů nebyl přítomen. Vzhledem ke svému fyzickému handicapu by se Luna asi velmi dlouho a těžce dostávala z bazénu, pokud by se vůbec vyškrábala.

Naštěstí se poblíž nacházela další fena – Caipirinha, která se okamžitě vrhla na pomoc své kamarádce. Caipirinha se několik minut snažila pomoci slepé Luně připlout k okraji bazénu, dokud se ta díky ní nedostala do bezpečí. Nehledě na sérii neúspěšných pokusů a vyčerpanost obou fen se Caipirinha nevzdávala snahy zachránit svou kamarádku a v konečném důsledku byla odměněna za svou odvahu.

Podle informace uvedené v popisu videa došlo ke zmíněnému incidentu na konci prosince loňského roku ve městě Sunchales v Argentině. Majitelé fen také ujistili, že po této události přikryli svůj bazén, aby k něčemu podobnému již nikdy nedošlo.