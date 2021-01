Vystoupení ministra vnitra Jana Hamáčka na tiskové konferenci

Dnes ve středu 13. ledna Jan Hamáček vystoupí na tiskové konferenci. Ještě v pondělí ministr vnitra představil ambiciózní plán, jak naočkovat miliony Čechů vakcínou proti nemoci covid-19. Hamáček k tomu chce využít stávající síť volebních místností. Lidé by se tak mohli nechat naočkovat například ve školách, radnicích nebo v kulturních střediscích.

Připomeňme, že od 15. ledna se na očkování mohou začít hlásit lidé nad 80 let, těch by mělo být přibližně 400 tisíc. Cílem ministra zdravotnictví Jana Blatného je proočkovat 5,5 milionu všech lidí, to by mělo být provedeno do konce letošního léta.