Tisková konference předsedy vlády Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Jana Blatného

Včera během mimořádného jednání vláda projednala Metodický pokyn pro očkovací kampaň pro Českou republiku, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví, schválila vydání dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, díky kterým se všichni klienti zdravotních pojišťoven v České republice mohou bezplatně očkovat proti covidu-19. Také teď očkovací místa musí do centrální databáze zadávat zásadní informace o využívání očkovacích látek.

Očkování v Česku je složeno ze dvou hlavních fází. V první fázi IA, která již byla spuštěna, probíhá očkování nejrizikovějších skupin obyvatelstva, tedy nejstarších seniorů či vybraných zdravotníků. Dále od února bude spuštěna fáze IB, během které by měly být naočkovány prioritní skupiny obyvatelstva, což jsou senioři nad 65 let, lidé s vybranými chronickými chorobami a zaměstnanci v důležitých povoláních pro stát. Od května bude následovat finální fáze II, v níž by měli být naočkováni zájemci z ostatních skupin obyvatelstva, tato informace je uvedena na webové stránce Vlády ČR.