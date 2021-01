Pozor, schod! Krátkonohá štěňata Corgi se snaží sejít po „obrovských” schodech. Video

Láska psů Corgi k dětem je legendární. Nehledě na jejich drobounkou postavu, tito psi jsou absolutně nebojácní, a proto je můžete klidně nechat i spolu s miminkem.

Nicméně, zdaleka ne vždy je život Corgiho bezproblémový. Z tohoto videa se dozvíte, že značnou překážkou pro tyto pejsky se mohou stát i obyčejné schody, a to kvůli tomu, že mají velmi krátké nohy. Po nějaké době si štěňata Corgi poradila i s tímto úkolem a konečně se dostala dolů. Netušíme však, zda se dokáží rychle vrátit po schodech nahoru.

Čeho se psi nejvíce bojí?

Prezident Ruské kynologické federace Vladimir Golubev nedávno v rozhovoru pro Sputnik promluvil o hlavních obavách psů a o tom, jak můžeme pomoci našim milovaným mazlíčkům, aby se s nimi vyrovnali.

Kynolog hovořil zejména o jejich strachu z náhlých hlasitých zvuků, z jízdy v autě, o strachu ze tmy, z veterinárních klinik a ze samoty.

Podle jeho názoru by pro majitele psů mělo být nejdůležitější to, aby se ze zvířete nesnažil udělat nebojácné zvíře a spíše se snažil pochopit příčinu fobie a naučit se zastavit jeho paniku. Na to je pod něj nejlepší zaměstnat pejska jinou činností.

„Výborně pomáhají různé psí sporty, a také práce se cvičitelem a kynologem. Ne vždy jde zbavit pejska problému, ale učinit psí život příjemnější – to je plně proveditelný úkol,“ řekl.