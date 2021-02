Video: Protestující hnutí Black Lives Matter převrací zábrany před policejní stanicí

Protestující vykřikovali: „Není spravedlnost, není mír” a „Na černošských životech záleží”.

Na záběrech z hlídací kamery je vidět, jak policisté slzným plynem postříkali devítiletou dívku poté, co v pátek přijeli k nepokojům v rodině.

Policisté drželi dívku, následně ji strčili do sněhu, aby jí nasadili pouta. Policista jí řekl, že se chová jako dítě, načež odpověděla, že je dítě. Nakonec ji policisté do obličeji nastříkali slzný plyn. Policisté, kteří se účastnili tohoto incidentu, byli zbaveni funkce do ukončení vyšetřování, oznámil starosta Rochesteru Lovely Warren.

Hnutí Black Lives Matter

Hnutí BLM se do popředí společenského povědomí dostalo poté, co v květnu minulého roku ve Spojených státech zemřel při pokusu o zatčení černoch George Floyd. Při zadržení mu jeden z příslušníků policie klečel na krku, a to nehledě na jeho výkřiky, že nemůže dýchat.

Když se zpráva o smrti Floyda dostala na veřejnost, v americkém státě Minnesota vypukly rozsáhlé protesty proti policejnímu násilí a rasismu. Ty se záhy rozšířily po celé zemi, a nakonec se dostaly i do Evropy. Policie čelila tvrdé kritice a naopak Floyd, který byl v minulosti několikrát trestně stíhán za drogové delikty, krádeže a loupežná přepadení, je oslavován jako hrdina.

Samy protesty se často zvrtávaly do násilných akcí. Docházelo ke střetům s policií a demonstrující ničili pomníky, které podle nich symbolizují rasismus.