Co bude dál s nouzovým stavem? V Praze probíhá tisková konference po schůzi vlády

Někteří mazlíčci nesnesou ani jen namočenou tlapku, takže pokud se je majitel snaží dostat do vany, je to práce na téměř celé odpoledne. Jiní však jednoduše milují vodu a mohli by v ní být celý den. Jsou tak vždy připraveni na koupel, dobrou sprchu nebo týdenní dovolenou u bazénu.