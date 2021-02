Video: Jako z hororu. Opuštěné obce za severním polárním kruhem byly natočeny z ptačí perspektivy

V současné chvíli se kolem Vorkuty vylidňují obce. Lidé opouští své byty, prodávají je „za babku“ a přichystají do Vorkuty nebo na jih, tak místní nazývají území po druhou stranu polárního kruhu.

Na záběrech jsou vidět prázdné čtyřpatrové domy pokryté jinovatkou. V mnoha z nich jsou vybitá okna, a nefunguje zde ani světlo a teplo.

Komsomolskij a Vorgaroš se nachází na takzvaném kruhu Vorkuty, je to cesta, která je spojuje s jinými obcemi kolem Vorkuty a tím samým městem. Po této cestě jezdí autobus, ale jak uvádí místní obyvatelé, dostat se do města je složité. V zimě během vánice cestu mohou uzavřít kvůli nepříznivým podmínkám počasí.

Celkově do tohoto kruhu, jehož délka činí 54 kilometrů, zpočátku patřilo osm obcí, které vznikaly vedle uhelných dolů. V průběhu různých let v nich bydlelo od 5 do 20 tisíc lidí, ale s uzavřením hutních závodů po rozpadu SSSR se z těchto monoměst začaly stávat města duchů. Zůstaly zde jen obce, v nichž bydlí jedna nebo dvě rodiny.