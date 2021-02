V Praze probíhá tisková konference po jednání vlády

Dnes, ve středu 24. února, probíhá v Praze tisková konference po jednání vlády. Ministři by měli jednat o návratu dětí do škol a testování ve firmách. Sledujte přímý přenos od ČTK spolu se Sputnikem.

Vláda poslední dny řeší, jak to bude s návratem dětí do škol. Hojně se hovoří o tom, že by žáci mohli usednout do lavic počínaje od 1. března, přičemž s tímto plánem počítá i česká vláda. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného je ale podmínkou distribuce antigenních testů a platnost pandemického zákona.

Včera se však objevily zprávy o tom, že se částečný návrat žáků do škol odkládá na 3. března. Dohodl se na tom ministr školství Robert Plaga (za ANO) se zástupci Asociace krajů ČR.

Během včerejší tiskové konference náměstek ministerstva zdravotnictví Vladimír Černý oznámil, že kapacita nemocnic může stačit pouze na dva až tři týdny. Kritická situace je zejména na Chebsku či v Královéhradeckém kraji.

V posledních dnech roste počet pacientů hospitalizovaných s koronavirem a plní se i jednotky intenzivní péče (JIP). Jejich kapacity pod pět procent mohou klesnout během dvou až tří týdnů.

V současné době volná kapacita lůžek na oddělení anesteziologie a resuscitace (ARO) a JIP se celorepublikově nachází na 15 %. Pro pacienty s covidem-19 je 162 volných lůžek a 436 lůžek je volných pro necovidové pacienty.