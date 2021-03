Tisková konference ministra vnitra Jana Hamáčka po jednání Ústředního krizového štábu

Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) by měl během jednání probrat aktuální stav epidemie covidu-19 v zemi, a také situaci v nemocnicích, zásoby ochranných pomůcek a testování ve firmách.

Jedním z témat byla i situace v Pardubickém kraji, kde kvůli kritickému stavu v nemocnicích vyhlásili stav hromadného postižení osob. Znamená to, že zdravotníci se nemohou věnovat stejně každému pacientovi, ale musí stanovit priority ošetřování.

Dříve Hamáček uvedl, že by umožnil očkování Sputnikem V všem, kteří o to stojí. Hamáček se v rozhovoru pro deník Respekt nechal slyšet, že by byl pro užití ruské vakcíny na bázi dobrovolnosti. Vicepremiér však prozradil, že zatím není známo, kolik ruských vakcín by se k nám mohlo dostat. „Čísla jsem neslyšel,“ vysvětlil.

Zmiňme, že Hamáček není jediný z českých politiků, kdo by se nebránil použití této vakcíny. Pro očkování Sputnikem V se totiž již dříve pozitivně vyjádřili prezident Miloš Zeman či premiér Andrej Babiš.