Na Staroměstském náměstí probíhá demonstrace za ochranu Ústavy ČR, práv a svobod

Dnes se konali dvě demonstrace, jedna na Václavském náměstí, pořádaná iniciativou My společně. Stoupenci Chcípl PES se shromáždíli na Staroměstském náměstí. Na místě jsou strážníci ve spolupráci s policií a antikonfliktním týmem dohlížet na to, aby vše proběhlo hladce. Uvádí se, že pokud počet lidí překročí stanovený limit, tak lze demonstraci rozpustit. Na demonstraci mají vystoupit například Pavla Drbalová (Vraťme děti do škol), Petr Muller (Šupina, Šupinka), Radek Suchý (právník), Ivo Kaštan (účastník Ralley Dakar), Hynek Navrátil (Cirkus Humberto), zástupci zdravotnictví, Jan Nevrkla (trenér postižených plavců), David Huf (mistr světa v aerobiku). Připomínáme, že iniciativa Chcípl PES vznikla jako výzva podnikatelů z gastronomie s cílem ukázat na nesmyslnost vládních opatření. Snaží se propojit podniky ze všech oborů a hledat řešení situace kolem pandemie.