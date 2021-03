Video: Muž se stal opravdovým rodičem papouška

K tomuto zázračnému případu došlo v Nizozemsku. Muž Alvin si při návštěvě zverimexu v jedné z klecí všiml vejce andulky vlnkované. Samičku prodavači prodali, a proto chtěli vejce, které by neměl kdo vysedět, vyhodit. Alvin si však toto nenarozené ptáče vzal s sebou. Doma ho dal do inkubátoru a čekal. Po chvíli se stal zázrak. Alvin dokázal rozeznat tlukot srdce malého ptáčka. A přesně po 19 dnech se ze skořápky vylíhnul malý ptáček. Zdá se, že je to nejmenší papoušek, kterého si lze představit. Alvin se o ptáče staral jako skutečná matka: krmil ho osmkrát denně a pak mu začal dávat jídlo přímo z úst.

Brzy se na drobečkovi objevilo jemné peří. Z ptáčete se tak stal opravdový krasavec. Ale tím šťastné překvapení neskončilo. Muž se rozhodl koupit i tatínka prcka a založit rodinu. Určitě papoušek ani netušil, že jeho syn vyrostl a skvěle létá. Dlouho očekávané setkání proběhlo úspěšně. Táta a syn se okamžitě dostali do pohody a teď si užívají své společnosti. A to vše díky muži, který zachránil jedno vajíčko.