Video: Tajemství mládí a dlouhověkosti. Babička 70 let bruslí po Bajkalu

Ljubov se narodila v roce 1941. Dlouhou dobu pracovala na závodě v Irkutsku. Ljubov dodnes bruslí po jezeře na bruslích, které jí vyrobil její otec v dětství.

Byla jsem ještě malá, snad v páté třídě. Ale už jsem se učila. A otec se rozhodl vyrobit mi tyto brusle. Vyřízl takové desky z pily, přebrousil je, zapíchl je do dřívka a udělal dírky. Potom přivázal šňůrky. A nakonec mi brusle nasadil.

Teď je v důchodu. Nejbližší obec je asi půl hodiny jízdy po ledu. Přestěhovat se k vnukům do města nechce.

Babička pošťačka

Už půl století obyvatelé Severní Osetie přijímají poštu z rukou Jekatěriny Džalajevové Otarajevové. Babičce je přes 80 let, třikrát týdně ujde pěšky 48 kilometrů a do důchodu se zatím nechystá. Třikrát týdně musí žena překonat 48 kilometrů po horské silnici, aby doručila poštu. Je to nejstarší pošťačka republiky.