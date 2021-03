Převoz stíhačky Su-27 na vnějším závěsu vrtulníku Mi-26 byl natočen na video

Majitel tohoto roztomilého pejska je nadšeným paleontologem a milovníkem dinosaurů, a proto využívá každou příležitost, aby se co nejvíc vtáhl do fascinujícího světa období svrchní jury. A dělá to nejen pomocí knih a encyklopedií, ale také prostřednictvím různých her, kostýmů a hraček. A ukazuje se, že i pro jeho pejska je to ta nejlepší zábava!