Video: Fotograf spálil kameru kvůli snímku lávy a překvapil turisty výsledkem

Islandský fotograf Garðar Ólafs rád překvapuje své sledující na internetu efektními fotografiemi přírody ze svých cest. Tentokrát se vydal k sopce Fagradalsfjall, která se před několika dny probudila.

Fotograf vypustil dron přímo nad chrlícím jícnem. Na záběrech je vidět, jak se kamera pomalu blíží k srdci sopky, přímo do klokotajících proudů lávy.

„Cítíte to peklo? Spálil jsem svůj dron kvůli tomuto záběru,“ napsal Ólafs pod fotkou.

Uživatelé sítě byli nadšeni. „Je to zázrak! Je vám líto kamery?“, „Stálo to za to! Výborný snímek!“, „Fantastické!“, „Epické video“, „Hypnotizující…“, „Ano, je to neuvěřitelné!“,“Ohromující“, „Stojí to za to, abyste si koupil nový dron,“ napsali uživatelé v komentáři k videu.

Islandští geologové si v březnu usmažili hot dogy během erupce stejné sopky. Vědci si udělali malý piknik, položili párky rovnou na ztuhlou, ale stejně horkou lávu. Aby si housky osmažili, dali pod ně alobal.

Sopka Fagradalsfjall se nachází pouhých 30 kilometrů od Reykjavíku. Erupce přilákala stovky místních turistů, obyvatelé fotografují a natáčejí videa na památku. V posledních dnech se výrony lávy zvlášť zaktivizovaly, což podle názoru vědců může svědčit o brzkém ukončení sopeční erupce. K poslední došlo před šesti tisíci lety.