Video: Očitý svědek natočil, co se dělo na palubě Boeingu, který nouzově přistál v Rusku

Na videu uveřejněném na Instagramu je slyšet letušku vyzývající cestující, aby sklonili hlavu na kolena.

„Hlavu dolů! Seskupte se!“ křičí letuška rusky a anglicky.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy&MariAlmaZ (@almazmari)

Autorka videa také sdělila podrobnosti události.

„Před přistáním v Krasnodaru nám bylo řečeno, že letadlo se připravuje k nouzovému přistání na souši ... pak letadlo kroužilo asi hodinu kolem města, letušky nás připravovali k nouzovému přistání, na tvářích lidí byl vidět strach... Bravo pilotovi a letuškám! Děkujeme za naše zachráněné životy,“ napsala pod uveřejněným videem.

Již dříve měl Boeing 737-800, který letěl na lince 1104 ze Šeremetěva, problémy s mechanizací. Bylo oznámeno nouzové přistání. Na palubě se nacházelo 149 lidí.

Smartwings obnovila komerční provoz Boeingu 737 MAX

Česká letecká společnost Smartwings na konci února vrátila po téměř dvou letech do provozu Boeing 737 MAX. Před letem do Malagy dopravce letadlo podle požadavků upravil a den předem s ním úspěšně provedl ověřovací let. Do léta chce letecká společnost postupně nasadit i zbylých šest těchto letounů.

„Naší absolutní prioritou je bezpečnost našich cestujících a posádky. Žádný stroj nepodstoupil takové prověrky bezpečnosti v historii letectví jako letoun Boeing 737 MAX. Věříme, že důvěra v tento letoun se velmi rychle obnoví,“ uvedl člen představenstva a generální ředitel Smartwings Roman Vik.

Smartwings začaly pracovat na obnovení provozu letadel po povolení jejich provozu v Evropě. Opětovné zprovoznění zahrnuje mimo jiné proškolení pilotů, aktualizaci softwaru a hardwaru a další činnosti, které požaduje EASA. Před uvedením do běžného provozu ještě dopravce provede s každým letounem ověřovací let.