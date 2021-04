Video: Muž pomohl březí fence, která se schovávala v keřích a kňučela

Záchranář se rozhodl, že ji vytáhne, a pak uviděl, že je fenka březí. Muž ji vzal opatrně do náruče, uklidnil ji a odnesl do svého přístřeší, které bylo nedaleko. Pro budoucí maminku vyčlenil samostatné místo s co nejpohodlnějšími podmínkami a jen čekali, až se jí narodí potomci.

Druhý den spatřilo světlo světa osm rozkošných štěňat. Štěňata i maminka jsou zdravé. Jakmile malí prckové dostatečně vyrostou, začnou si hledat rodiny.

Záchrana zvířat

Podobný příběh se záchranou březí fenky se odehrál již dříve v Íránu, tehdy dobrovolníci našli fenku u silnice. Fenka už neměla žádnou naději na záchranu a čekala na smrt. Ale lidé jí změnili život.

Březí fenka byla v hrozném stavu: trpěla kožním onemocněním a těhotenství bylo komplikováno anémií. Chudinku zachránili dobrovolníci. Umyli ji a oholili, aby se nemoc nerozvíjela. Zachránci jí dali jméno Mamani. Díky takové péči se jí udělalo mnohem lépe. Mamani úspěšně porodila štěňata a teď projevuje vděčnost těm, kteří ji zachránili před smrtí.