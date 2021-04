V Praze probíhá tisková konference po jednání vlády

Vláda by měla projednat návrat dětí do škol či návrh na nový přestupek poslanců. Sledujte přímý přenos od ČTK spolu se Sputnikem.

Podle aktuálních plánů by se 12. dubna měly do škol vrátit děti prvního stupně základních škol, otevřou se také školky. Na prvním stupni ZŠ by měla být rotační výuka, děti se budou střídavě po týdnu učit na dálku a ve škole.

Právě tyto plány premiér Babiš kritizuje, když v pátek Českému rozhlasu řekl, že nechápe, proč se do škol a školek vrátí jen část dětí. Premiér zároveň zkritizoval návrh odborné skupiny při ministerstvu zdravotnictví na otevírání škol podle epidemické situace v okresech.

Také by vláda měla projednat zavedení nového přestupku poslanců. Za nepřístojné chování v Parlamentu by hrozila pokuta až do výše součtu jednoho platu a paušálních náhrad.