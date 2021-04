Briefing ministra zdravotnictví Jana Blatného k aktuální epidemiologické situaci

Na včerejší tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný oznámil, že by v budoucnu mohlo dojít na další rozvolňování. Na řadě by tak mohly být některé další služby, u nichž by se lidé prokazovali negativním testem na covid-19, například kadeřnictví a další služby péče o tělo.

Blatný však stále hodnotí stav epidemiologické situace u nás za vážný. Nemocnice v naší zemi jsou totiž stále na mnohonásobně vyšším počtu hospitalizovaných lidí s covidem-19, než tomu bylo na podzim. Za pozitivní však považuje, že se poslední dobou počty nakažených snižují.

Zmiňme také, že Blatný se v poslední době stal terčem kritiky ze strany premiéra. Andrej Babiš v minulosti ministrovi vyčítal špatný marketing i nevydařenou kampaň k očkování. Premiérovi vadily také odchody desítek lidí z resortu zdravotnictví nebo to, že se Blatný dostatečně neradí s odborníky.

Začátkem března Babiš ministrovi poslal již nejméně čtvrtý vytýkací dopis za zhruba dva týdny. V tom posledním Blatnému vytkl přísné podmínky pro podávání experimentálního léku na nemoc covid-19 bamlanivimab.