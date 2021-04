Tisková konference místopředsedy vlády a ministra zahraničí Jana Hamáčka

Připomeňme, že v sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.

V souvislosti s tím bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.

Co se týče reakce z Ruska, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vynalezenou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“. A včera 18 dubna Ministerstvo zahraničí Ruské federace předvolalo českého velvyslance Vítězslava Pivoňku, jemuž bylo oznámeno vyhoštění 20 českých diplomatů, kteří musí opustit Rusko do konce pondělí. Nakonec včera 18. dubna Ministerstvo zahraničí Ruské federace předvolalo českého velvyslance Vítězslava Pivoňku, jemuž bylo oznámeno vyhoštění 20 českých diplomatů, kteří musí opustit Rusko do konce pondělí.