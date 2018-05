Britská média: Rusové s tmavou pletí trpí rasismem, ale nevědí o tom. Názor

• Podle The Daily Mirror britské noviny uvedly, že fanoušci fotbalového klubu Liverpool byli v Kyjevě napadeni ruskými fanoušky. K tomuto závěru došly na základě toho, že útočníci mluvili rusky. Jako ostatně většina obyvatel Kyjeva.

• Tématu se chytily The Daily Mail a „objevily" spojení chuligánů s moskevským klubem CSKA: vždyť to jsou fanoušci kyjevského klubu stejného názvu. Není důležité, že tento klub byl zrušen již v roce 2009. Noviny samozřejmě varovaly anglické fanoušky: „ruští hrdlořezové" jim připraví „peklo".

• The Daily Star uvedly slova poslance parlamentu Chrise Bryanta o tom, že anglické fanoušky nejspíše čeká mučení, kterému je vystaví zkorumpovaní policisté ve vězeních. Připomeňme, že Bryant je právě ten poslanec, který radil svému ministru zahraničních věcí Borisu Johnsonovi, aby se během svého pobytu v Rusku vyhýbal vodce, ženám a výtahům.

• Tytéž The Daily Mirror uvedly: ruští fanouškové vyhrožují anglickým homosexuálním a transgenderním fanouškům smrtí. „Podříznou," uvádějí noviny a bez váhání dodávají: „Rusko je jednou z nejméně tolerantních zemí na světě."

Zdůrazňujeme: všechny tyto zprávy byly uveřejněny během tří-čtyř dnů. Jako dodatek k tomu, co bylo napsáno během předcházejících měsíců.

Oblíbený žánr v britském tisku: děsivá vyprávění o tom, co se děje v Rusku se zástupci jiných ras a národnostních menšin. Toto téma mají ve zvláštní oblibě na státním televizním kanálu BBC a hovoří o něm ne první rok — od té doby, kdy Rusko vyhrálo právo na provedení Mistrovství světa 2018.

Tento týden BBC vyslalo do světa pořad s názvem Mít v Rusku tmavou pleť , který dokonce obsadil přední místo v žebříčku shlédnutí na webových stránkách kanálu. Autoři se očividně pokoušeli vytáhnout z hrdinů vyprávění potvrzující referát britské vlády o tom, jaké nebezpečí hrozí v Rusku fanouškům jiné barvy pleti.

Řekneme rovnou, že bylo nutné se velmi snažit, jelikož převážná většina dotázaných se s podobným problémem nesetkala. Kromě toho rodák z Ruska nigerijského původu Samson Šolademi dokonce vyslovil zcela revoluční myšlenku: „V Rusku problémy s rasismem nejsou."

Ale autoři našli východisko a vysvětlili divákům: „Ruští obyvatelé s tmavou pletí ve skutečnosti ani nechápou, že je na nich nějaké stigma." To znamená, že lidé s jinou barvou pleti, kteří se narodili a vyrostli v Rusku, si prostě neuvědomují, v jakém rasistickém státě žijí.

Aby uvedli do rovnováhy vyprávění Rusů s tmavou pletí, pořad doplnili titulky s potřebným důrazem. Na záběru je například čisťoučké moskevské metro — a k němu titulky: „Mnohé oběti rasistických trestných činů uvádějí, že se to stalo v hromadné dopravě." Angličtí fanoušci tmavé pleti by tedy raději neměli chodit do metra. Z nějakého důvodu však ani jednu „z mnoha obětí" kanál neukázal.

Překrucují i statistiku. „Minimálně 71 rasistických útoků bylo evidováno v roce 2017 v Rusku," straší BBC a odvolává se na referát nevládní organizace SOVA ( uznané jako zahraniční agent rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti RF ).

Nicméně v referátu se uvádí, že v roce 2017 bylo evidováno 28 „útoků s etnickou motivací". A 71 je celkový počet trestných činů, které toto centrum zařadilo mezi „rasisticky a neonacisticky motivované", včetně srážek ultrapravicových skupin s antifašisty. K „útokům" je zařazeno i zrušení filmu o válce v Donbasu, které nemělo nic společného s rasovou nebo etnickou otázkou.

Přitom podle oficiální statistiky pouze v Anglii a Walesu (bez Skotska a Severního Irska) bylo během posledního roku evidováno 62685 trestných činů s rasovou motivací. Během posledního roku tento ukazatel stoupl v Británii téměř o 30 %. V Rusku, a to musí přiznat i SOVA, je evidován prudký pokles takových trestných činů.

