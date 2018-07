Kocour přehrál ve fotbale umělou inteligenci

Počítač chtěl trumfnout lidský um a určil ještě před finále vítěze fotbalového šampionátu. A pohořel. Belgičtí a němečtí akademici vytvořili speciální software, který zpracoval statistiky předchozích zápasů i data jednotlivých hráčů a provedl simulaci 100 tisíc různých možností, jak by se mohlo MS vyvíjet. Vítězem mistrovství se mělo stát Španělsko, na druhém místě se mělo umístit Německo, za ním Brazílie. S Francií, Chorvatskem a Belgií elektronický mozek nepočítal.

S předpovědí nejlepších fotbalových týmů světa na tom byla lépe zvířata. Kocour Achilles z petrohradského muzea Ermitáž uhádl vítěze zápasu o třetí místo mezi Belgií a Anglií, vydra Harry ze Soči správně přiřkla mistrovský titul Francii.

Proč umělá inteligence nedokáže předpovědět lidské chování? Sputnik se na to zeptal známé publicistky a spisovatelky Jity Splítkové.

Umělá inteligence se pokusila předpovědět výsledky mistrovství světa ve fotbale. Pohořela. Měly vyhrát týmy, které vyletěly ještě před finále — Španělsko, Německo, Brazílie. Co si o tom myslíte?

Umělá inteligence není žádná magická proprieta či vědma z fantasy filmu, která vám neomylně určí, co se stane. Je to dokonalý software neustále zdokonalovaný špičkovými programátory běžící na stále dokonalejším hardware vyvíjeným vědci a techniky. Jedná se tedy o program a počítač. Programy umí hodně, ale zázraky ne.

Zatím neproběhla žádná technická singularita, kterou očekává Venor Vinge, která zrodí onu obávanou umělou inteligenci jako samostatně myslící virtuální bytost, která překoná všechno lidské vědění a i tato vrcholná inteligence by samozřejmě měla omezení. Neuměla by předvídat budoucnost typu — kdo vyhraje mistrovství světa ve fotbale, jaká bude móda za dvacet let. Do programu toto nedáte a umělý nadčlověk by nebyl pohádkový čaroděj.

Znamená to, že umělá inteligence nejenže nerozumí fotbalu, ale není schopna vytvořit model lidského chování?

Fotbal je hra o tolika proměnných, některé můžeme i sami předvídat, pokud hraje třeba prvoligový tým s vesnickou partou nadšenců, některé zase nejsou moc dobře předvídatelné a už vůbec ne exaktně dané, protože je to vlastně chaotická hra živých lidí a zasahují do ní nejen hráči, ale i trenér, masér, publikum, sudí a další lidé.

Rovněž počasí, míč, kvalita trávníků, jestli hráčům dobře padnou kopačky, jestli někdo na hřiště nehodí světlici — prostě naprogramovat de facto simulaci mistrovství světa, která by odpovídala skutečné realitě, ovšem té budoucí, která teprve nastane, to by bylo na speciální Nobelovu cenu a je to aspoň v současnosti nemožné a pochybuji, že vůbec někdy proveditelné.

Jediné řešení by bylo, zkonstruovat stroj času a jít se do té budoucnosti podívat — a to by šlo jen, pokud by se Einstein a další fyzici mýlili.

Model lidského chování vytvořit nejde — jen zdánlivý. Jako příklad uvedu interaktivního robota P. K. Dicka, který byl už v roce 2005 představen na NextFestu v Chicagu. Jedná se o androida, který je spisovatelovým robo dvojníkem. Robot má skvělou napodobeninu kůže, sleduje očima — kamerami vaše oči, je schopný obličejové mimiky a odpoví vám na vaše dotazy.

Umělý Philip je chloubou vědy — díky biometrickému softwaru Dick rozpoznává tváře a dokáže dotyčné oslovit jménem a také adekvátně reaguje na emoce lidí, na které se dívá. Úsměv opětuje úsměvem, škleb šklebem. Do paměti tohoto robota bylo zadáno 10 000 stran textu psaného Dickem — a na základě programu, který dokáže vybrat nejlépe odpovídající frázi z těchto textů, android jakoby logicky „odpovídá" na jakékoliv ústně položené dotazy přímo spisovatelovými slovy. Tento android a další dokonalí roboti jsou prostě úžasná oslava lidské inteligence.

Kdy bude podle vašeho názoru umělá inteligence schopna předpovídat výsledky fotbalu přesněji než kocour z Ermitáže nebo vydra ze Soči? Co umělé inteligenci chybí?

Už jsem myslím na toto odpověděla u předchozích otázek — prostě nikdy, pokud nebude onen stroj času. Budoucí dokonalá umělá inteligence — a může to být už nejen lidmi vytvořený dokonalý program, ale i nehmotná bytost, která bude schopna pracovat s miliónem, miliardou neodhadnutelných proměnných, se může přiblížit výsledku, ale nikdy ne na sto procent, lidské chování je tak chaotické a nepředvídatelné.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Francouzští fotbalisté chtějí zůstat v Rusku po ukončení MS

Jestliže umělá inteligence bude program a hi-tech počítač odhad vítězů v čemkoli, vždy bude vypočítávat na základě uložených dat a jak zadat, že útočník na suchém trávníku zcela nelogicky uklouzne a zahodí tím jasný gól, či naopak pádem vstřelí vlastňáka v poslední minutě zápasu. A virtuální bytost — nadčlověčí intelekt, by to u konkrétního zápasu také nedokázal předpovědět. Prostě výsledky lidského chování, a to i ve sportu, jsou nejisté. Pokud tedy nejsou dopředu dohodnuté.

Umělé inteligenci chybí fantazie. Je umělá, je to lidský výtvor a lidi rovněž nejsou dokonalí.

Znamená to, že všechny obavy o tom, že brzy budeme sloužit strojům, jsou prozatím plané?

Dlouhou dobu jsem potkávala muže středních let, každé ráno pečlivě vyleštil své auto, zul boty, obul čisté, které vyndal z tašky, špinavé dal do jiné tašky a opatrně nasedl a odjel. Jiný neustále třímá v ruce jako žezlo svůj pravidelně obměňovaný mobil, téměř nic jiného ho nezajímá, jen poslední modely. Starší dáma plete kabátky na svůj tablet a pečlivě ho ukládá na měkké podložky, aby se neodřel… oni už technice a přístrojům slouží.

V otrokářské robo-osoby Terminátory nevěřím, jsou jen ve fantazii spisovatelů. Ono k čemu by člověka potřebovaly a k čemu by jim bylo třeba ovládnutí země a pokud by to byla umělá inteligence identická s naší — měla by i naše slabiny a šlo by s ní bojovat, vyjednávat, uzavírat dohody.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce