Egyptský fanoušek se do Ruska na MS 2018 vydal na kole

„Myšlenka takové cesty vznikla poté, co se Egypt poprvé za posledních 28 let probojoval na MS ve fotbale," řekl Noval Sputniku před svoji cestou. Vysvětlil, že se na takovou cestu na kole nevydává poprvé. „Právě takovými cestami získáváte nové zkušenosti a kulturně se obohatíte," řekl egyptský cestovatel.

První část cesty po egyptském území potrvá deset dnů. Z Káhiry se Nofal vydal do přístavu Nuweiba, který leží na Rudém moři. Odsud se cestoval vydá parníkem do jordánské Akaby a následně do hlavního města Jordánska Ammánu.

Jet dále přes Sýrii si Nofal kvůli nestabilní situaci netroufl. Proto z Ammánu přeletí do Sofie a do Moskvy pojede přes Rumunsko, Moldavsko a Ukrajinu. Ruskou hranici by cestovatel měl překročit 31. května a 7. června už bude v Moskvě. Do Egypta se vrátí zvláštním letem společně s egyptskou reprezentací.

Nofal důkladně prozkoumal trasu, aby se vyhnul jakýmkoliv nečekaným situacím, ale při takové cestě podle něj není možné vše naplánovat. „Prozkoumali jsme všechna možná rizika, počasí, cesty, ale v každém případě nějaké nebezpečí vždycky existuje," dodal cyklista. Jelikož zná rozmarné ruské počasí, vzal si i teplé oblečení.

Nofal také vysvětlil, že víza do většiny zemí, přes které povede jeho cesta, získal. V zemích, kde to kvůli času nestihl, ho podpoří egyptská velvyslanectví. „Při této cestě mě podporuje ministerstvo mládeže a sportu, ministerstvo zahraničí, Ruské centrum vědy a kultury v Káhiře. Je to logistická i vízová podpora a také informační zajištění," řekl cestovatel.

Také oznámil, že celá cesta by ho neměla stát skoro nic, protože náklady pokryjí sponzoři a další výdělky z natáčení reportáží atd. Během cesty Nofal provede tiskové konference a speciální reportáže.