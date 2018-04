FIFA očekává vyprodané MS 2018 v Rusku

Finálová fáze prodeje vstupenek na MS, které se odehraje v 11 městech Ruska, odstartovala 18. dubna. Podle Ellera bylo od začátku zahájení prodeje lístků v září 2017 prodáno 2,7 milionu vstupenek.

„Samozřejmě očekáváme úspěch. Nemáme žádné důvody, že by to tak nemělo být. Je to velmi příjemný a pozitivní moment. Čekáme, že všechny lístky budou prodány," řekl Eller novinářům.

Eller také poznamenal, že je těžké srovnávat úroveň prodeje vstupenek v Rusku s MS 2014 v Brazílii

„Vždy se mluví o kapacitě stadionů. Ale nehledě na to, že stadiony v Brazílii byly o něco větší, celkový počet lístků je celkově stejný. Když už to máme srovnávat, i když v tom nevidím žádný smysl, jsme na podobné úrovni," oznámil ředitel.

MS 2018 ve fotbale se bude konat 14. června — 15. července v Moskvě, Petrohradu, Kaliningradu, Samaře, Jekatěrinburgu, Volgogradu, Rostovu na Donu, Kazani, Nižním Novgorodu, Soči a Saransku.