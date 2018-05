Harry Kane: Anglie může vyhrát MS 2018

V úterý tisková služba anglické reprezentace oznámila, že 24letý útočník Tottenhamu Kane bude kapitánem národního týmu na MS 2018.

„Věřím, že můžeme vyhrát. Je to právě to, o co se pokusíme. Jakýkoliv jiný přístup nefunguje. Chci vyhrát všechno, tak jsem nalazen," cituje fotbalistu The Guardian

„Na mistrovství světa jsou skutečně dobré týmy, ale kvůli snu o trofeji je třeba bojovat. Jsme připraveni bojovat a odevzdat vše, co v nás je. Možná od nás teď nikdo nic nečeká, ale jakmile přijedeme do Ruska, naděje se zvýší."

Mistrovství světa ve fotbale 2018 v Rusku proběhne od 14. června do 15. července. Anglická reprezentace byla nalosována do skupiny G, kde se utká s týmy Tuniska, Panamy a Belgie. Angličané své skupinové zápasy odehrají ve Volgogradu, Nižnim Novogorodu a Kaliningradu.