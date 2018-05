Žhavá brazilská modelka se vyfotografovala v dresu ruského týmu. To budete koukat! (FOTO)

Fotbalové mistrovství světa se blíží. A sílí také rozruch po celém světě. Brazilská supermodelka Alessandra Ambrosiová se také nechala vyfotografovat ve fotbalovém dresu. A to nikoli v dresu brazilského, ale ruského mužstva.

Vyfotografovala ji známá fotografka Zoey Grossmanová.

Alessandra Ambrosio by Zoey Grossman for Tatler Russia (June… pic.twitter.com/gD18Jz1d1g — Izanne Hyde (@IzanneHyde) 23. května 2018

​V průběhu mnoha let byla Alessandra Ambrosiová „tváří" značky spodního prádla Victoria's Secret. Vyšla na pódium dokonce i těhotná (během své kariéry ve VS porodila dvě děti), a v rekordně krátké době se dostala po porodech do skvělé fyzické kondice.

​Loni na podzim se Alessandra naposledy objevila v grandiózní show Victoria's Secret. Modelka se rozhodla zahájit vlastní projekty a věnovat se také filmu.