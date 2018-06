Cristiano Ronaldo se vzdává? Nepovažuje svůj tým za favorita MS 2018

Reprezentace Portugalska, která je úřadujícím evropským šampionem, se ve skupinové části MS 2018 utká se Španělskem, Marokem a Íránem.

„Víme, že nejsme favoriti, musíme být realisté. Ale ve fotbale není nic nemožné. První zápasy ve skupině budou hodně těžké, ale jsem si jistý, že uděláme maximum," cituje fotbalistu Goal.com.

„Budeme dělat to samé jako na EURO 2016 a budeme bojovat do konce s nadějí, že ve fotbale je možné všechno. Krok za krokem budeme sledovat, co se stane. Uděláme všechno, co je v našich silách, a budeme čekat, jak to nakonec skončí," dodal Portugalec.

Mistrovství světa ve fotbale 2018 se bude konat v 11 ruských městech ve dnech 14. června až 15. července.