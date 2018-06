USA navrhly, aby vítězové MS 2018 dostali pohár za hranicemi Ruska

Helsinská komise při federální vládě USA zveřejnila zprávu o nadcházejícím MS ve fotbalu v Rusku, ve které prohlásila, že by FIFA měla změnit místo ceremonie předání mistrovského poháru, aby nebyl předán v Rusku, informuje Russia Today.

Pohár by měl být podle zprávy předán na neutrálním území.

Na Ministerstvu vnitra RF reagovali na plány britských fanoušků o „třetí světové" na MS

„Nehledě na úsilí některých amerických úředníků dosáhnout toho, aby FIFA zvolila za místo MS ve fotbalu jinou zemi, je to dnes prakticky bez šance," praví se v dokumentu.

Bílý dům učinil v dubnu prohlášení, že američtí fanoušci by si měli dvakrát rozmyslet cestu do Ruska. Vysvětlili to tím, že diplomatická krize mezi Ruskem a Západem ohrožuje konzulární služby.

Fotbalové MS 2018 se bude konat v Rusku od 14. června do 15. července. Utkání se budou hrát v 11 městech: Moskvě, Petrohradu, Kazani, Soči, Volgogradu, Samaře, Nižním Novgorodu, Rostovu na Donu, Kaliningradu, Saransku a Jekatěrinburgu.