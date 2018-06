Zahraniční novináři sdělili, co na ně udělalo v Rusku největší dojem

Několik anglojazyčných médií označilo Rusko za výborné místo pro MS. O změně svých stereotypů promluvili novináři z britského listu The Guardian a amerických novin The Washington Post.

Redakce The Guardian uveřejnila velký článek pod titulkem „Deset věcí, které jsme se dozvěděli po první etapě her MS". Hlavní bod zní: „Rusko se může stát výborným místem pro Mundial." Novinář Shaun Walkersi si je jistý, že hodně hostů světového mistrovství opustí hostitelskou zemi turnaje s nejlepšími vzpomínkami a změněným názorem na Rusko. Z příznačných rysů fotbalového ovzduší vyzdvihli novináři levné pivo a teplé sluníčko, jež „nebrání" vytvoření karnevalového ovzduší na ulicích.

© Sputnik / Alexandr Krjažev Angličtí fanoušci přijeli do Ruska a přestali věřit britským médiím

Komentátor listu The Washington Post Steven Goff popisuje Moskvu ve svém sloupci „Jaké je to skutečně v Rusku? Během mistrovství je to živější než jsem očekával" jako „srdce fotbalového života je plné života". Goff se přiznal, že očekával spatřit šedé a nepřátelské území plné tmy a stínů.

Zjistil ale, že se ruská metropole se prakticky ničím neliší od ostatních evropských měst (jenom s jistým dědictvím sovětské doby). Reportér byl překvapen spoustou kaváren a restaurací, rychlým internetem pro všechny a bohatě vyzdobeným metrem.

„Jízdné je stejné bez ohledu na vzdálenost (méně než dolar). Pod zemí mají bezdrátový internet, v nových vagónech dokonce USB zásuvky (slyšíte, WMATA?)," napsal novinář (pozn. WMATA je dopravní podnik ve Washingtonu).

Goff ale objevil dva problémy: drahé ubytování a nedostatečné ovládání angličtiny mezi obyvateli města.