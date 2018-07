Čeká nás veliký soupeř! Chorvatský trenér vyhlíží čtvrtfinálový zápas s Ruskem

Oba soupeři si postup vybojovali přes pokutové kopy, ve kterých Rusko porazilo Španělsko 4:3 a Chorvatsko si poradilo s Dánskem 4:3. Oba zápasy tak skončily 2:1. Nutno podotknout, že největšími hvězdami obou zápasů jsou bezesporu gólmani. Rus Akinfejev zneškodnil dva španělské pokusy, Chorvat Subašič dokonce vychytal tři Dány.

„Pro nás je každý další zápas nejdůležitější. Říkám hráčům, že hrajeme proti nejlepším týmům na MS. Rusko by se nedostalo tak daleko, pokud by to nebyl dobrý tým," oznámil chorvatský trenér Dalič.

© Sputnik / Евгения Новоженина Rusko dopustilo potupu Španělska a postoupilo do čtvrtfinále MS 2018

Trenér také ruskou reprezentaci označil za těžkého a velkého soupeře. S tímto jeho prohlášením lze jenom souhlasit, ruský dav na tribunách žene své bojovníky kupředu.

„Budeme se snažit, abychom neztratili ostražitost, snad budeme hrát ještě lépe," slíbil Dalič.

Trenér dále uvedl, že své hráče bude na zápas připravovat, jako by to bylo finále, protože zápas s Ruskem bude kolosální zkouška. Navíc připomněl, že s turnajem už se rozloučily silné týmy jako Argentina, Portugalsko, Egypt a třeba Německo.

„Přijeli jsme, abychom hráli fotbal a aby na nás naše země byla hrdá," dodal na závěr Zlatko Dalič.