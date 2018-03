Dostane bojkot Velké Británie na MS ve fotbale Česko?

„Může to ovlivnit emociální pozadí turnaje, protože se o tom bude mluvit. Pokud nepřijedou Angličané, nahradí je jiná reprezentace. Nevidím v tom nic divného. Jsem si jistý, že Itálie a Česko si s radostí zahrají místo nich. A absence zakladatelů fotbalu pro MS v Rusku nebude ztrátou. Copak má dnes Anglie silnou reprezentaci? Nemyslím si. Přijet musí ti, kteří chtějí," řekl Ignatěv RT.

© REUTERS/ Carl Recine Anglie bude potrestána za bojkotování fotbalového MS v Rusku

Podle něj skutečnost, že se jeden z týmů může vzdát mistrovství kvůli politice, budí pozornost.

„Vždycky mluvíme o tom, že politika do sportu nepatří, stále častěji to však tak nevypadá. Ruští sportovci také jeli na Olympijské hry do Pchjončchangu. Stejně to musí být i tady. Politici by neměli zatahovat sportovce do svých jednání. Nemůžu souhlasit s podobnými činy. Chtěl bych, aby se samotní fotbalisté oddělili od této situace a přijeli na turnaj. Potom budou vnoučatům říkat, jak hráli v Rusku," dodal bývalý trenér.

Dříve vyšlo najevo, že Velká Británie může spojence vyzvat k bojkotu MS 2018 v Rusku.