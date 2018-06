Velvyslanec Nigérie prohlásil, že v RF nejsou problémy s rasismem a vyzval k návštěvě MS

Řekl to na tiskové konferenci v moskevském městském tiskovém středisku. Velvyslanec se přitom domnívá, že lidé s tmavou pletí se nemusí obávat o svou bezpečnost nejen v Moskvě, ale ani na území celého Ruska.

„Nyní žiji v Moskvě a nebojím se procházet se po ulicích. Doporučuji lidem s tmavou pletí, aby se neznepokojovali kvůli rasismu. Úroveň bezpečnosti v zemi mi dává právo to tvrdit," prohlásil velvyslanec.

Podle jeho názoru jsou mnohé obavy spojeny s pochybnými historkami z internetu.

© Sputnik / Alexei Filippov Německá média označila Evropu za stereotypní a doporučila cestu na MS 2018 do Ruska

"Ano, některé z těchto příběhů se mohly ještě před 20 lety skutečně stát. Ale od té doby se společnost změnila a stala se tolerantnější. Rusové dnes hodně cestují po světě a seznamují se s nejrůznějšími kulturami," řekl.

Steve Davis Ugba také řekl, že se setkal s mylným dojmem o Rusech i ve vlastní rodině. Jeho 13letý syn se nejdříve odmítal přestěhovat do Ruska, protože to považoval za nebezpečné. Ale po krátké návštěvě se rozhodl zůstat v této zemi, protože uviděl vlastníma očima, jak se reálná situace liší od toho, co četl na internetu. „A moje 16letá dcera tvrdí, že dnes je moskevská škola bezpečnější než ta, do níž chodila v USA," dodal.