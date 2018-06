FIFA zahájila vyšetřování ohledně způsobu oslav gólů švýcarských fotbalistů

Granit Xhaka a Xherdan Shaqiri ukazovali rukama po gólech do srbské branky dvouhlavého orla z albánské vlajky. Bylo to považováno za politické gesto, zvlášť s ohledem na to, s kým hráli toto utkání. Srbští fanoušci vypískali Švýcary.

Vyšetřování bylo rovněž zahájeno vůči srbské fotbalové federaci kvůli chování fanoušků a jejich urážlivým politickým výrokům. FIFA se navíc rozhodla ověřit prohlášení trenéra srbské reprezentace Mladena Krastiče, která učinil po utkání. Jejich obsah upřesněn nebyl. Možná, že jde o komentář Krastiče pro srbská média ohledně arbitra Felixe Brycha. „Nedal bych mu ani žlutou, ani červenou kartu, ale poslal bych ho do Haagu. Ať ho tam soudí, jak to dělali s námi," řekl kouč.

Po utkání, které se konalo 22. června, vysvětlili Xhaka a Xherdan své počínání emocemi. Podle fotbalistů, nechtěli nikoho provokovat a jejich gesta byla adresována výhradně příbuzným a blízkým.