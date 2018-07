Fanoušci naslibovali hory doly, pokud Rusko zvítězí nad Španělskem. Teď sliby musí plnit

Před utkáním mezi Ruskem a Španělskem na letošním fotbalovém MS mnozí fanoušci slíbili, že pokud Rusové postoupí do čtvrtfinále, udělají něco neobvyklého. Ruský tým zvítězil, a tak fanoušci musí splnit, co naslibovali. A nejde jen o to se oholit dohola nebo si nechat narůst vousy.